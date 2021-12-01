Замначальника Баштанской местной прокуратуры назначили руководить Южноукраинским отделом окружной прокуратуры

22 декабря руководитель Вознесенской окружной прокуратуры Вита Денисенко представила коллективу нового начальника Южноукраинского отдела окружной прокуратуры Евгения Калашникова.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре Николаевской области.

Он назначен на должность приказом руководителя окружной прокуратуры №86 от 22 декабря.

Евгений Калашников в органах прокуратуры Николаевской области работает с июля 2001 года. Был прокурором Казанковского и Еланецкого районов области, начальником Еланецкого отдела Вознесенской местной прокуратуры и заместителем руководителя Баштанской местной прокуратуры.

Согласно данным его электронной декларации за 2020 год, в должности заместителя руководителя Баштанской местной прокуратуры он заработал 510 тысяч гривен, его жена Светлана Вжещ – 1 миллион 102 тысяч гривен в Территориальном управлении Государственной судебной администрации.

Среди объектов недвижимости в декларации новый руководитель Баштанского отдела прокуратуры указал квартиру в Одессе, которую он купил в 1999 году; квартиру в Новом Буге, которую в 2018 году ему предоставил для проживания родственник жены; гараж, который также родственник жены дал в пользование в 2018 году; собственную квартиру в Великодолинском Одесской области, которой он владеет с 2018 года; квартиру жены в Черноморске, приобретенную в 2019 году за 280 тысяч гривен. Кроме того, есть два земельных участка в Одесской области и один в Николаевской области, которые находятся во владении Калашникова, а также два земельных участка жены.

В разделе транспортных средств Калашников указал ВАЗ-2121 1985 года выпуска, который он купил в 2011 году и Opel Vectra 2008 года выпуска, который прокурор приобрел в 2017 году за 147 тысяч гривен.

Среди денежных активов Калашников задекларировал 265 тысяч гривен и 99 тысяч гривен наличными, и 378 тысяч гривен наличности жены.