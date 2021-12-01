Жительница Нового Буга оказалась без денег в Николаеве и не могла вернуться домой – патрульные купили ей билет на автобус

В Николаеве патрульные помогли женщине добраться домой в Новый Буг.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 22:00 21 декабря патрульным поступило сообщение от граждан об обнаружении потерянного человека на улице Авангардной.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили 38-летнюю женщину. Она рассказал, что проживает она в Новом Буге, а в Николаеве оказалась случайно и не имеет денег, чтобы попасть домой.

«После того, как инспекторы убедились, что гражданка не находится в розыске и не нуждается в медицинской помощи, патрульные подвезли женщину к междугородному автовокзалу, купили билет и посадили на автобус домой», – рассказали в УПП.

Напомним, как в Вознесенске полицейские помогли добраться домой пенсионерке, у которой проблемы со слухом и зрением.