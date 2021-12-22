В Департаменте админуслуг поздравили с наступающими новогодними праздниками и напомнили свой график работы

Коллектив департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета поздравляет всех николаевцев с наступающим Новым годом и Рождеством!

Об этом сообщает пресс-служба Департамента.

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые успехи и свершения. А мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже сегодня с уверенностью смотрим в завтрашний день, где есть конкретные планы и реальные возможности их воплощения в жизнь.

Спасибо всем жителям Николаева за понимание, доверие и активное участие в совершенствовании наших Центров, ведь только вместе мы сможем достичь тех высоких целей, которые ставим себе.

Обещаем и дальше работать на благо горожан, чтобы процесс предоставления административных услуг становился более комфортным, а очереди из клиентов меньше. В свою очередь желаем горожанам крепкого здоровья, сил, неисчерпаемой энергии и новых свершений!

И для большего комфорта и планирования праздников предоставляем график работы нашего департамента на новогодние праздники.

25–27 декабря – выходные 28–30 декабря – работаем по привычному графику 31 декабря – предпраздничный день, а значит, департамент будет работать с 9 до 16 часов 1–3 января 2022 года – выходные 4–5 января – работаем по привычному графику 6 января – предпраздничный день, а значит, департамент будет работать с 9 до 16 часов 7–9 января – выходные дни Начиная с 10 января – департамент будет работать в обычном режиме.

Заметим, что поскольку 24 и 31 декабря, а также 6 января – предпраздничные дни, то департамент будет работать с 9 до 16 часов.