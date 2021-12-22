В Украине сформировали первую пожарную команду, состоящую из монахинь

В Украине заработала первая добровольная пожарная команда, в которой будут нести службу монахини.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

Открытие пожарной команды состоялось 22 декабря в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной громады Черкасской области.

Во новой ДПК на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев - игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут жить семь сел и два поселка, входящие в сельскую территориальную громаду, поскольку расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.

Накануне добровольцы прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.