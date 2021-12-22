«Очень много манипуляций на этой теме»: Министр энергетики Галущенко прокомментировал заявления об отключении тепла в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Свою позицию министр озвучил журналистам во время визита в Николаевскую область на первый пуск нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в среду, 22 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Читал это заявление. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК «Нафтогаз» уверяет, что контракты заключены и объемы будут те, которые нужны. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме, – заявил Галущенко.

Он добавил, что вокруг этого вопроса очень много политики.

Также министр рассказал о ситуации с поставками угля в Украину, в том числе и с Казахстана

– Контракт (на поставку угля из Казахстана, – ПН) есть. 660 тысяч тонн. Он подписан. Я его видел своими собственными глазами. Решения конкретно по этому объему нет. Он должен грузиться через Таманский порт. Соответственно, у нас есть «наши большие друзья» (РФ, – ПН), которые на данный момент не дают это сделать. На данный момент мы в тех графиках, которые себе составили, мониторим те корабли, которые приходят. На этот уголь (из Казахстана, – ПН) мы пока не рассматриваем, – отметил Галушко.

Также, по словам министра, в минэнерго мониторят передвижение всех суден, которые везут в Украину уголь. Для этого создан штаб, который занимается мониторингом на постоянной основе.

Галущенко также рассказал, что в декабре прогнозированное потребление угля в Украине составит 1,7-1,8 миллиона тонн в зависимости от погодных условий.

– Внутренняя добыча угля у нас будет где-то 1,5 миллиона тонн. И где-то около 600 тысяч тонн доставят корабли, – добавил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине хватит угля и газа, чтобы пройти отопительный сезон.