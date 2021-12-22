Победы Усика, паралимпийцев и «Большая стройка»: Украинцы назвали самые главные достижения 2021 года

Самыми большими достижениями 2021 года украинцы считают победу боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа, успех украинских паралимпийцев в Токио и программу «Большая стройка».

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Социологической группой «Рейтинг».

Также около 20% назвали главными победами расширения услуг приложения «Дія», массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал «Евро-2020».

Еще ​​по 15% выбрали основными победами выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию норм обслуживания на украинском языке.

13-14% считают основным достижением принятие закона «Об олигархах» и санкций против Медведчука, еще 7-9% избрали достижением старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% - «Крымскую платформу и успех Go A на Евровидении.

Лишь 2% сказали, что никаких достижений в этом году не было.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 декабря 2021 года.