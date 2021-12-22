По просьбе коллектива: С 4 по 14 января большинство работников ГП «Зоря»-«Машпроект» пойдут на праздничные «каникулы»

В начале 2022 года, с 4-го и по 14 января, коллектив ГП «Заря»-«Машпроект», за исключением ряда специалистов, отправится на праздничные «каникулы» – новогодние свободные от работы дни с сохранением средней заработной платы за счет предприятия.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

Решение было принято в ответ на обращение представителей трудового коллектива в администрацию и профсоюзный комитет с предложением предоставить свободные от работы дни, прежде всего, с целью экономии энергоресурсов, в частности природного газа, а также для предотвращения распространения респираторной болезни COVID-19 в коллективе, для отдыха.

- Ситуация с заболеваемостью ководом пока нестабильна, поэтому такая мера имеет смысл, - прокомментировал решение генеральный директор ГП «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец. – Мы тщательно проанализировали графики по уже начатым или запланированным проектам, финансовые возможности предприятия, прогнозные расходы ресурсов, и пришли к выводу, что можем позволить себе несколько удлиненный отдых. Экономия ресурсов, в частности, тепловой и электроэнергии, в определенной степени компенсирует расходы на выплаты работникам.

Алексей Жуковец отметил, что каникулы не повлияют на выполнение контрактных обязательств и проведение особо актуальных работ.

– Все важные работы будут продолжаться. Это касается и производства медицинского кислорода. Коллектив кислородной станции продолжит работать в режиме, который сегодня необходим для обеспечения заявок больниц. Так что по этому поводу не стоит волноваться, - подчеркнул генеральный директор.

Он выразил надежду, что две праздничные недели позволят заводчанам уделить больше внимания себе и близким:

– Желаю всем провести эти дни с пользой для здоровья, родственных отношений и домашнего обихода!

Напомним, как сообщалось ранее, материально-техническая база медико-санитарной части завода «Зоря»-«Машпроект» пополнилась новым и современным аппаратом ультразвуковой диагностики.