Современное и по новейшим стандартам: В Николаеве открыли приемное отделение БСМП отремонтированное в рамках «Большой стройки»

В среду, 22 декабря, в Николаевской больнице скорой медицинской помощи первые лица города и области вместе с народными депутатами торжественно открыли капитально отремонтированное приемное отделение.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Эти работы реализовывались в рамках проекта «Большое Строительство» Президента Владимира Зеленского на условиях софинансирования - из государственного бюджета было выделено 7 миллионов гривен, а город дал 8,2 миллиона гривен. Также чуть более 4 миллионов гривен из городского бюджета пошли на благоустройство территории, а именно на ремонт проездов.

Мэр Александр Сенкевич добавил, что меценаты закупили в больницу новое оборудование для лаборатории и в ближайшее время его запустят в работу.

Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия отметил, что будучи в больнице пару лет назад и сегодня, увидел огромную разницу. По его словам, ремонт выполнен по всем новейшим стандартам и именно в такой формат должны постепенно трансформироваться все лечебные учреждения Николаева и страны в целом. Также он напомнил, что в Госбюджете Украины на 2022 год учтено повышение зарплат для медиков.

Также мэр Александр Сенкевич, глава Николаевской ОГА Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева поблагодарили подрядчика за качественно выполненные работы и преображение старого приемного отделение в красивое и современное. Также благодарность выразили медикам БСМП за их работу и за борьбу за жизнь каждого в таких трудных условиях.

Нардеп Александр Пасечный поблагодарил директора больницы Александра Демьянова за его профессионализм и отметил, что благодаря этому его больница всегда первая получает государственные программы.

— Я действительно очень благодарен своему коллективу, который в непростое время пережил сжатие приемного отделения в два раза и с честью вышел из этой ситуации. Я думаю, что это результат добавит комфорта для наших пациентов и улучшит комфорт во время работы наших сотрудников, - прокомментировал сам Демьянов.

В конце торжественной части Александр Сенкевич вручил благодарственную грамоту представителю подрядной организации, а также выдал посмертную награду для гендиректора подрядной фирмы «Будівельна компанія «Контакт-Жилбуд» Владимира Педченко за качество выполненные работы в срок.

После официальной части все пошли осматривать отремонтированные помещения, а именно: помещения для пациентов по самообращению и плановых пациентов (вестибюль-ожидальня, рецепция, зона безопасности в поле зрения рецепции), бокс для пациентов с признаками инфекционной болезни; противошоковую палату, две палаты временного пребывания пациентов, лечебно-медсестринский пост.

Ранее сообщалось, что УКС Николаева планирует за 11,3 миллиона гривен реконструировать приемное отделение БСМП. Позже УКС Николаева еще на ₴4 миллиона закупил работ по капремонту приемного отделения БСМП. В апреле 2021 года сообщалось, что реконструкция приемного отделения БСМП завершена на 65% – в текущем году из бюджета Николаева выделено на объект ₴8,2 миллиона.

Как известно, ранее в больнице скорой помощи был открыт новый травмпункт, который строили несколько лет.