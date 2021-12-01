В Украине женщинам большинства профессий придется стать на воинский учет – в Минобороны пообещали вскоре разъяснить процедуру

Женщинам сотен профессий придется встать на обязательный учет военнообязанных.

Соответствующий приказ минобороны от 11 октября вступил в силу, пишет BBC.

Приказом утвердили перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных.

В перечне множество популярных профессий, таких как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и т.д.

В минобороны пообещали 23 декабря обнародовать дополнительные детали о том, как будут ставить на военный учет женщин.

Единственное, что там пока сообщили - указ издан во исполнение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных», – говорится в изменениях к закону.

Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, военнообязанные - это лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

На учет военнообязанных будут принимать женщин, имеющие соответствующую специальность и «пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту». Для женщин предельный возраст – 60 лет.

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

«Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами», - говорится в законе.

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по перечню, стали на военный учет.

Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.

Нарушения норм будут караться штрафами от гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Какова будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, минобороны обещает разъяснить дополнительно.

«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов», - рассказала «Громадському радіо» советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова.

«Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет», - сказала она.

Согласно закону, данные о военнообязанных вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ведением реестров занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных.

Но, согласно новому закону о декларировании места жительства, встать на учет можно также там, где человек задекларирует свое фактическое место жительства, а не регистрации.

В военное время военнообязанным запрещено покидать страну.

Некоторые военные эксперты уже критикуют приказ и сомневаются в реальности его исполнения.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко указывает, что теперь, если женщина-работница не станет на учет, то будет платить штраф 850-1700 гривен, а ее руководитель на работе - 5100-8500 гривен.

Но выполнить женщинам новые правила будет тяжело.

Напомним, что ранее Верховная Рада поддержала законопроект, который скоро позволит украинцам сменить место регистрации онлайн и забыть про очереди, справки и общение с чиновниками. Мужчинам также не придется ходить для этого в военкоматы.