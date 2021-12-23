В зоне ООС провели первые учебные стрельбы с Javelin

На одном из полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По словам руководителя занятий полковника Богдана Союшкина, применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые.

Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели – танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 километра. Кроме того, была определена эффективность ведения огня с ПТРК Javelin в зимних погодных условиях – сильном ветре и низкой температуре воздуха.

Вопреки тому, что военнослужащие стрельбу из данного вооружения выполняли впервые, задача была выполнена успешно - цель условного противника была поражена.

- Главное преимущество Javelin – легкость в управлении. Ракета после пуска сама наводится на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы, - рассказывает военнослужащий ВСУ Виктор, который вел стрельбу из ПТРК.

По его словам, поражение целей с ПТРК Javelin не вызывает трудностей у специалистов – противотанкистов, имеющих опыт применения отечественных и советских аналогов ПТРК.