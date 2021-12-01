Мэр Сенкевич заявил, что и.о. директора ДЖКХ Николаева Осецкая доработает до конца года, а потом ей будут искать замену

Исполняющая обязанности директора Департамента ЖКХ Наталья Осецкая, которая недавно написала заявление об увольнении, доработает до конца 2021 года. С Нового года мэр Александр Сенкевич будет думать, кого назначить на ее должность.

Об этом мэр Николаева рассказал в среду, 22 декабря, в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, на время следствия вместо задержанного Коренева исполнять обязанности директора ДЖКХ Николаева назначили Осецкую. Но в конце прошлой недели она подала заявление об увольнении.

Мэр отметил, что так как он находится сейчас на больничном, то заявление Осецкой он не подписывал. Также заявление не подписывал и его первый заместитель Виталий Луков, который сейчас фактически замещает мэра.

— Была беседа, что сегодня важно закончить те объекты, которые были начаты и Наталья Витальевна будет выполнять обязанности директора департамента ЖКХ до конца этого года, - заявил Сенкевич. Будем смотреть, кого назначать. Сегодня мы можем назначить заместителя исполняющим обязанности, потому что должность директора департамента ЖКХ и заместителя городского головы занята и она не может быть разъедена, кроме как по решению сессии, - объяснил городской голова.

Также мэр Сенкевич прокомментировал и тот факт, что у Департамента ЖКХ наибольшее неосвоение средств. Депутаты заявляли, что речь идет о 400 миллионов гривен. По словам мэра, сумма намного меньше, ведь 150 миллионов из этих средств - это кредитные деньги на ремонт дорог, который город еще не начал использовать, чтобы не укладывать асфальт в мороз, нарушая все строительные нормы. Еще 100 миллионов гривен, выделенные на текущий ремонт дорог, также не успели использовать потому что список дорог был утвержден только в ноябре, поэтому деньги перекинут на 2022 год на те же объекты. Это касается и других главных распорядителей.

Как известно, 10 августа, детективы НАБУ задержали вице-мэра Николаева и директора ДЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, а также его первого заместителя Александра Брыжатого. Они проходят главными подозреваемыми по делу о хищении 26 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной.

Стоит отметить, что подписантом практически всех документов по реконструкции Соборной площади, которая была начата в 2018-ом году и до сих пор не введена в эксплуатацию, был Александр Брыжатый. Сами работы были начаты в мае 2019 года, когда директором ДЖКХ был уже Сергей Коренев.

Уже 19 августа мэр Николаева Александр Сенкевич по инициативе Коренева отстранил его от должности директора ДЖКХ, но оставил на позиции вице-мэра. При этом сферу ЖКХ, которую тот курировал ранее, вверил другому заместителю - Юрию Степанцу. К тому же, мэр Николаева поручил своему заму Кореневу, подозреваемому в хищениях на реконструкции Соборной площади, курировать сферу капстроительства.

А фигуранта дела Соборной площади Брыжатого трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города.