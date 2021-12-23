В пострадавшей от взрыва многоэтажке в Новой Одессе нужно сносить один подъезд, а в остальных нужно отремонтировать несколько квартир

Согласно исследованию в пострадавшем от взрыва многоэтажном доме нужно демонтировать один подъезд, а во втором нужно отремонтировать несколько квартир.

Об этом сообщили в Новоодесском городском совете.

Как известно, утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания.

«Согласно техническому отчету «Об обследовании технического состояния строительных конструкций жилого дома после взрыва по адресу: г. Новая Одесса, ул. Бугская, 47 было установлено, что первый подъезд жилого дома не пригоден для проживания и подлежит демонтажу, квартиры 11, 13, 15, 17, 19 второго подъезда будут пригодны для проживания после проведения аварийно-восстановительных работ (демонтаж первого подъезда и укрепление стены). Все остальные квартиры второго и третьего подъездов пригодны для проживания», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас проводятся работы по восстановлению газопровода во втором и третьем подъезде жилого дома.

Напомним, как глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что пострадавшим жителям от взрыва в Новой Одессе приобретут новое жилье или предоставят компенсацию из бюджета области.