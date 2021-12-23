В Николаеве разводят мосты – на ремонт в акваторию НСЗ зайдет судно «Александр Охрименко»

В четверг, 23 декабря, в Николаеве разводят Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный мосты.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 23 декабря с 12:00. до 13:00 запланирована разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» пройдет судно «Александр Охрименко» для проведения ремонтных работ.

На данный момент движение по Ингульскому мосту уже остановлено.

Сотрудники патрульной полиции тем временем не подпускают пешеходов к месту разводки.

Напомним, что 14 декабря из акватории Николаевского судостроительного завода вывели катер «Святая Ольга». Еще летом научно-исследовательское судно «Святая Ольга» Государственного университета инфраструктуры и технологий, которое три года было пришвартовано у пешеходного понтонного моста в акватории Николаевского судостроительного завода, продали на металлолом за 14 миллионов гривен.