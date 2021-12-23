В Хмельницком пожизненное дали мужчине, который шесть лет назад застрелил сожительницу, а затем вместе с любовницей задушил ее дочь

В Хмельницком к пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил 30-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Хмельницкий горрайонный суд признал 42-летнего мужчину виновным в убийстве двух человек, незаконном лишении свободы и обращении с оружием, а также в разбое.

События развивались в 2015 году. В начале года мужчина познакомился с потерпевшей, они стали жить вместе. Но через некоторое время отношения между гражданскими супругами напряглись. Как-то по дороге в Киев они сошли с автобуса и на территории лесничества мужчина застрелил пострадавшую из заранее заготовленного оружия. Тело оставил на месте. Оружие спрятал в лесу.

Но на этом осужденный не остановился. Через два дня приехал за дочерью убитой к бабушке. Под предлогом поездки на отдых увез ребенка с собой. На самом же деле завез ребенка в Хмельницкую область, где вместе со своей любовницей убил девочку. Через месяц на территории бывшего Красиловского района обнаружили останки тела ребенка.

После целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след сообщницы злоумышленника. Она призналась, что вдвоем они задушили девочку. Впоследствии столичные полицейские разыскали и задержали самого убийцу.

Напомним, что ранее а пеляционный суд оставил в силе пожизненный приговор для николаевца, расстрелявшего супругов возле суда.