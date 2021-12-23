Южно-Украинская атомная станция готовится к партнерской проверке ВАО АЭС

На Южно-Украинской атомной станции прошли онлайн-консультации с координаторами Парижского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС).

Об этом сообщает управление информации и общественных связей ЮУАЭС.

По информации предприятия, онлайн-консультации стали первым практическим этапом подготовки к предстоящей партнерской проверке, которую ЮУАЭС под эгидой Парижского центра ВАО АЭС пройдет в октябре 2022 года.

- Из-за пандемии COVID-19 и «красной» зоны на территории Николаевской области предварительный визит команды партнерской проверки пришлось перенести на более поздние сроки. Ориентировочно он состоится весной следующего года. Сейчас же, чтобы не терять времени, мы уже провели онлайн - консультации. Их цель – знакомство и предварительный обмен информацией. Таким образом, положено начало практическому сотрудничеству с Парижским центром ВАО АЭС, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди ЮУАЭС Андрей Фомицкий, который является координатором по организации подготовки и проведению всех этапов партнерской проверки на южноукраинской площадке.

В трехдневном онлайн-общении приняли участие специалисты ЮУАЭС, ответственные за подготовку и проведение партнерской проверки по отдельным направлениям производственной деятельности. Работали по каждому направлению отдельно. Прежде говорилось о подготовке предыдущего пакета информации, который заранее должен быть предоставлен международной команде экспертов. Обсуждали особенности проектно-информированной части партнерской проверки и согласования документов, которые будут руководствоваться во время ее проведения.

Партнерская проверка под эгидой Парижского центра на ЮУАЭС пройдет в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между ГП НАЭК «Энергоатом» и Парижским и Московским центрами Всемирной ассоциации операторов атомных станций. Документ был подписан в 2019 году во время Генеральной ассамблеи ВАО АЭС.

Определенный опыт совместной работы уже наработан. Московским и Парижским центрами Ассоциации введена практика проведения обменных партнерских проверок. Среди украинских АЭС такой опыт уже имеет Ровенская атомная станция (2016).

Начиная с 2022 года организовывать и проводить партнерские проверки на атомных электростанциях Украины будет Парижский центр ВАО АЭС. Атомщики убеждены: такой шаг позволит перенять опыт европейских коллег и поделиться с ними своим достоянием безопасной эксплуатации ядерных энергоблоков.

Материал для публикации предоставлен управлением информации и общественных связей ЮУАЭС и размещен на договорных условиях