На ЮУАЭС продолжается кампания медицинского страхования

На Южно-Украинской АЭС завершается кампания добровольного медицинского страхования (ГТС) на 2022 год. По совместному решению администрации и профсоюзного комитета НАЭК «Энергоатом» она проводится на условиях компенсации годового взноса за полис.

Об этом сообщает управление информации и общественных связей ЮУАЭС.

В этом году размер материальной помощи, предоставляемой персоналу предприятия, составляет 9 тысяч гривен; деньги перечислят за избранный медицинский пакет. За свой счет работники атомной станции уплатят только налог на прибыль в размере 19,5%.

– Медицинские пакеты, которые страховые компании предлагают атомщикам, уникальны. Они разрабатывались индивидуально для НАЭК «Энергоатом» с учетом предъявляемых требований. Мы не пропагандируем какую-либо конкретную компанию для заключения договора. Ключевой месседж – страховаться нужно, ведь это защита каждого в случае проблем со здоровьем, – говорит начальник отдела здравоохранения ЮУАЭС Галина Хмилевская .

Традицию корпоративной защиты в Энергоатоме поддерживают с 2020 года. В компании считают, что сохранение здоровья сотрудников – важный фактор социальной поддержки и обеспечения эффективности выполнения производственных задач. Наличие страховки гарантирует возможность получить неотложную, стационарную, амбулаторно-поликлиническую помощь. В 2021-м только для компенсации страховых платежей работникам Южно-Украинской АЭС было израсходовано более 51,5 миллионов гривен.

Вся необходимая информация об обновленных медицинских пакетах изложена в компьютерной сети предприятия. Алгоритм действий – как застраховаться и получить компенсацию страхового взноса – направлен работникам в электронные ящики.

Материал для публикации предоставлен управлением информации и общественных связей ЮУАЭС и размещен на договорных условиях