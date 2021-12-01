Депутаты горсовета Николаева передали больнице №4 аппарат КТ, который БСМП получила по программе Зеленского как опорная

В четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского горсовета сессионным решением разрешили изъять коммунальное имущества из КНП ММР «Городская больница скорой медицинской помощи» и передать его КНП ММР «Городская больница №4».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Речь идет о компьютерном томографе, который БСМП получила по программе Президента Владимира Зеленского стоимостью 19 миллионов гривен, как опорная больница.

Директор БСМП Александр Демьянов уточнил, что передать томограф 4-й горбольнице решили по той причине, что у больницы заключен договор с НСЗУ на лечение инсультов, но аппаратура там устаревшая - томографу 13 лет. При это в БСМП есть частный томограф, который БСМП арендует и такая форма пользования для них более выгодна в финансовом плане. Также Демьянов уточнил, что были трудности с вынесением вопроса на сессию, потому что было непонятно, можно ли передать аппарат другой больнице. Этот момент прояснило ГП Госзакупки Украины, сообщив, что аппарат - это собственность общины Николаева, поэтому им можно распоряжаться.

Некоторые депутаты считают, что раз томограф достался БСМП, то он там и должен оставаться и использоваться. А горбольнице №4 можно передать частный томограф. Александр Демьянов отметил, что обслуживание пациентов в БСМП на частном томографе совершенно бесплатное, а если оставлять в БСМП томограф, полученный по программе Зеленского, то БСМП придется нанимать дополнительный штат людей.

В результате голосования проект решения поддержали 49 депутатов.

Напомним, 22 декабря в Николаеве открыли приемное отделение БСМП отремонтированное в рамках «Большой стройки».