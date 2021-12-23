Пока не будет благоприятной погоды: В Николаеве секретарь горсовета Фалько запретил проводить текущий и капремонты дорог до марта

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько своим протокольным поручением запретил выполнять текущий и капитальный ремонт дорог до марта из-за неблагоприятных погодных условий.

Соответствующее поручение он дал в четверг, 23 декабря, в ходе заседания сессии по просьбе депутата Александра Березы, передает «Преступности.НЕТ».

Депутат и глава Центральной администрации Александр Береза сообщил, что несмотря на минусовою температуру дорожники латают ямы, что является нарушением. Поэтому он попросил запретить проводить какие-либо ремонты асфальтобетонного покрытия в Николаеве.

— К сожалению, в городе происходят случаи выполнения текущего капитального ремонта асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных погодных условиях. Предлагаю дать протокольное поручение о запрете выполнения текущего и капитального ремонтов, не связанного с ямочным и аварийным ремонтами. Также прошу поручить подразделениям исполнительного комитета и предприятиям коммунальной формы собственности, в случае выполнения капитальных текущих ремонтов асфальтобетонного покрытия с декабря по март, представлять информацию в Департамент финансового контроля, - заявил Александр Береза.

Напомним, как 21 декабря в Николаеве коммунальщики укладывали асфальт во время снежной погоды.