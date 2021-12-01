Центральная администрация Николаева презентовала канатный спорткомплекс в Терновке

В Николаеве Терновка стала одним из самых успешных микрорайонов по реализации проектов Общественного бюджета. Центральная администрация показала очередной проект «Счастливое детство» - спортивную канатную площадку, работы по объекту на завершающем этапе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В рамках этого проекта был обустроен комфортный канатный комплекс, в который входят качели «Гнездо» с удобными широкими сидениями для отдыха и игр. Также на спортплощадке установлена парковая скамья, а весь комплекс полностью оборудован из песка.

Как сообщают в администрации Центрального района, обустройство пространства для активного отдыха – на финальном этапе. Осталось выровнять покрытие.

Напомним, что этот проект вошел в список победителей по результатам общегородского голосования. Ориентировочная стоимость объекта – около 300 тысяч гривен.

«Игровой канатный комплекс предназначен для упражнений на свежем воздухе. Новая современная игровая зона поможет детям развить координацию, мелкую моторику рук, баланс, ловкость и другие навыки», - говорится в сообщении.

Как известно, в этом году в микрорайоне Терновка, в рамках реализации проектов Общественного бюджета, территорию вокруг спортивной площадки «Энергия» и скейт-площадки «Drive» обустроили тротуарной плиткой. Кроме того, в 2021-году в микрорайоне Северный появилась «Зеленая аллея», спортивно-оздоровительная площадка и зона отдыха «Северная семья».