На Кинбурне заработало подразделение местной пожарной охраны – ранее на полуостров вызывали херсонских спасателей

На Кинбурнском полуострове 22 декабря официально начало свою деятельность подразделение местной пожарной охраны в селе Васильевка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Подразделение заработало благодаря общим усилиям органов власти и ГСЧС. В случае необходимости оно предоставит помощь в кратчайшие сроки.

- На сегодняшний день его штатная численность составляет 5 пожарных, а с начала 2022 года планируется расширение до 9 человек. На вооружении – автомобиль повышенной проходимости АРС-14. В зону обслуживания подразделения входят 3 населенных пункта – села Васильевка, Покровка и Покровское, где проживает около 2 тысяч населения, а в летний период вместе с отдыхающими здесь насчитывается в среднем 10-12 тысяч человек, - рассказал Максим Лейфура, главный инспектор отдела пожарной безопасности.

Территория Кинбурнской косы принадлежит Очаковской территориальной общине, однако подразделение очаковских спасателей отделено морем от полуострова.

- Поэтому в случае возникновения пожара на помощь привлекалось пожарно-спасательное подразделение из Голопристанского района Херсонской области, которое находится на расстоянии около 60 километров, - отметил Виталий Кучеренко, начальник отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Николаевского райуправления.

Всего в Николаевской области функционирует 37 подразделений местной пожарной охраны из 59 необходимых. Работа по их созданию продолжается.

Напомним, ранее в Очакове на побережье Черного моря открыли спасательную станцию.