«Самый амбициозный – это водородный двигатель»: гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» о новых разработках предприятия

На государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» ведутся работы по разработке новых продуктов. Самый амбициозный проект – создание двигателя, который способен использовать в качестве топлива газ с высокой концентрацией водорода.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал генеральный директор ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец.

– Сейчас наше предприятие заканчивает работы над созданием нового двигателя мощностью 32МВТ, который может применяться в энергетике, газоперекачке и морской сфере. Двигатель находится на завершающей стадии стендовых испытаний. В данный момент мы ведем переговоры с партнерами по его опытной эксплуатации на объекте, - рассказал Жуковец.

Гендиректор предприятия добавил, что «Зоре»-«Машпроект» работают над созданием нового редуктора и двигателей малой мощности.

– Также мы работаем над реализацией новых проектов. Безусловно, один из них и достаточно амбициозный – это разработка двигателя, который будет работать на водороде. Сейчас мы уже имеем опыт использования газовой смеси с 20-процентным содержанием водорода. Сейчас ведутся работы по созданию двигателя, который способен использовать в качестве топлива газ с высокой концентрацией водорода. Это международный европейский тренд. Есть также ряд направлений в плане создания нового редуктора и создание новых двигателей малой мощности, но самый амбициозный – это водородный двигатель, - рассказал Жуковец.

Напомним, как сообщалось ранее, материально-техническая база медико-санитарной части завода «Зоря»-«Машпроект» пополнилась новым и современным аппаратом ультразвуковой диагностики.