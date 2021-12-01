Гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» рассказал о том, какие предприятия станут частью холдинга «Морские системы»

В рамках реформы «Укроборонпрома» частью холдинга «Морские системы» станет «Зоря»-«Машпроект», «Николаевский судостроительный завод», Исследовательско-проектный центр кораблестроения и Херсонский государственный завод «Паллада». Также к этому перечню могут добавить и другие предприятия.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал генеральный директор ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец.

– По плану преобразования в холдинг «Морские системы» кроме ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» войдут ряд предприятий: «Николаевский судостроительный завод», Исследовательско-проектный центр кораблестроения и Херсонский государственный завод «Паллада» и, возможно, другие. Скажем так, на сегодняшний день из всех вышеперечисленных предприятий, «Зоря»-«Машпроект» - самое крупное по численности и объемам реализации продукции, - рассказал Жуковец.

Также он добавил, что реформа не отразится на сокращении коллектива, а поспособствует расширить рынки сбыта.

– Что касается вопроса на счет увольнений – могу заверить, что численный состав предприятия вследствие корпоратизации не изменится. Более того, от этого процесса мы ждем положительных изменений в плане расширения портфеля заказов. Новые рынки сегодня ждут комплексных решений. Но наших конструкторских возможностей недостаточно для того, чтобы спроектировать корабль полностью, так как этого, к примеру, хотели турецкие заказчики. Таким образом, создание холдинга может открыть для нас более широкие рынки сбыта, - поделился Жуковец.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что завод «Зоря»-«Машпроект» войдет в холдинг «Морские системы».