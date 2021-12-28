«Рынок вооружения и продукции двойного назначения строится на доверительных отношениях и репутации», - Гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект»

У государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» есть генеральная лицензия спецэкспортера, которая позволяет ГП продавать продукцию напрямую. Однако на рынки некоторых стран, предприятие поставляет свою продукцию через представителей, так как «рынок вооружения и продукции двойного назначения достаточно специфический и строится на доверительных отношениях и репутации».

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал генеральный директор ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец.

– У нашего предприятия есть генеральная лицензия спецэкспортера. Более 90% нашей продукции, которая идет на экспорт, мы продаем сами. Это наши основные стратегические рынки – Индия, Вьетнам, Турция. Но, к примеру, с Китаем мы работаем через спецэкспортеров. Мы бы могли работать сами и на этом рынке, но есть договоренность, что там, где уже есть спецэкспортеры, мы с ними стараемся не конкурировать. Это связано с тем, что рынок вооружения и продукции двойного назначения достаточно специфический и строится на доверительных отношениях и репутации, - рассказал Жуковец.

Напомним, ранее делегация «Зоря»-«Машпроект» посетила нефтегазовую выставку ADIPEC-2021 в Абу-Даби.