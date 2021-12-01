В ВСУ заявили, что украинские женщины должны стать на воинский учет до конца следующего года

В Украине военнообязанные женщины должны стать на учет до конца 2022 года.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярослав Горбач, передают Українськi Новини.

Он отметил, что взятие женщин на военный учет – это не призыв на военную службу. Горбач сказал, что данный приказ должен быть реализован до конца 2022 года.

- До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины, которые должны стать на военный учет, до этого времени однозначно не будут привлекаться к ответственности, - сказал Горбач.

То есть административные санкции со стороны начальников центров комплектования (военкоматов) к ним не будут применяться.

- Целью этой работы является приведение военного учета человеческих ресурсов на территории государства к требованиям действующего законодательства, в результате чего мы будем иметь четкую количественную цифру, четкое представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости в будущем могут быть использованы для обороны нашего государства, - сказал он.

Горбач отметил, что женщины могут быть задействованы в случае введения военного положения или в особенный период во время мобилизации.

Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Куценко отметил, что женщина, которая подпадает под перечень военнообязанных, должна сообщить об этом руководителю своего предприятия, появиться в центре до конца 2022 года и выяснить, подлежит ли она военному учету.

Женщина должна прийти со всеми необходимыми документами: заявлением о желании встать на учет, паспортом, идентификационным кодом, справкой с работы, документами об образовании, свидетельством о браке или рождении ребенка в центр комплектования. Если она подходит, то далее женщина направляется в военно-врачебную комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины, женщинам почти ста гражданских профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах.