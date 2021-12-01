В Николаеве завтра утром ожидают снегопад, непогода может продлиться весь день

В Николаеве утром и днем в пятницу, 24 декабря, ожидают снегопад.

Об этом сообщает ресурс «Ventusky».

Снегопад ориентировочно начнется в 7-8 часов утра и продолжится до полудня. Затем он на час-два прервется и возобновится в виде небольшого мокрого снега.

При этом во время снегопада постепенно повысится температура воздуха – с минус 6 градусов утром до +1 градуса в ориентировочно в 13:00. По прогнозам, вечером температура воздуха сохранится на уровне 0 градусов.

Отметим, что завтра многое будет зависеть от того, как коммунальные службы обеспечат проезжаемость на дорогах. Сначала им придется убирать снег, а днем и вечером продолжить обработку противогололедными материалами, потому что даже минимальное понижение температуры может привести к гололедице на дорогах.