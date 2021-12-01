В отреставрированном ДОФе должна разместиться филармония: показываем, как сейчас выглядит помещение

В четверг, 23 декабря, руководство Николаевской областной филармонии побывало с экскурсией в Доме офицеров флота.

Об этом сообщает издание «NikLife».

Недавно стало известно, что именно в этом здании решили разместить коллективы филармонии. На сегодняшний день артисты и музыканты находятся в Доме культуры «Строителей», однако здание они арендуют – областные власти хотели его выкупить, но никак не могут прийти к договоренностям относительно цены ДК.

При этом, Дом офицеров флота, являясь памяткой архитектуры, пустует и окончательно приходит в негодность. В связи с этим было решено переселить в ДОФ филармонию, но до этого здание необходимо капитально отреставрировать. Чтобы услышать мнение самих артистов, в Дом офицеров пригласили руководителя филармонии Александра Добровольского с коллегами. Экскурсию по зданию им провел советник по вопросам культуры главы Николаевской облгосадминистрации, руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев.

Помимо основного здания, в Доме офицеров флота также есть широкая сеть подвальных и полуподвальных помещений. Пока шла экскурсия, Алексеев рассказал о перспективах.

— Из всех существующих площадок ДОФ отвечает ряду критериев – во-первых, здесь есть и зимний вариант, и летний вариант. Большинство ваших коллективов, если проанализировать вашу концертную сетку, это от 30 до 200 человек. Львиная доля концертов – это такое количество людей. Здесь зал позволяет, – сказал Владимир Алексеев.

Также советник отметил, что музыкантам будет легче и комфортнее устраивать летние концерты прямо на задней площадке ДОФа.

Что же касается финансовой стороны вопроса, если говорить о приобретении ДК «Строителей», нужно учитывать то, что здание также нужно будет ремонтировать. Выделят ли финансирование на реставрацию Дома культуры, учитывая, что это не историческая памятка, – неизвестно.

— Мы обсуждали – купить ДК «Строителей», и цифра примерно понятна, и так далее. Но его же нужно привести в божеский вид. И эта цифра сразу становиться в три раза выше, чем покупка самого здания. Помимо этого, ДК не является памяткой архитектуры, и вероятность финансирования ДК на порядок ниже, чем ДОФ. Да, Дом офицеров дорогой, озвучивалось около 450 миллионов гривен, мы не витаем в облаках, мы идем на результат, – отметил Алексеев.

Практически весь первый этаж ДОФа представляет собой большую сцену с выходом во внутренний дворик. На верхних этажах Дома офицеров флота расположено множество разнообразных комнат, кабинетов и малый зал с небольшой сценой. Также есть выход на балкон в зрительском зале.

Самое интересное начинается в подвальных помещениях – они расходятся под сценой и дальше – в левую и правую стороны. На нижних этажах также множество кабинетов, большой зал с колоннами, туалетные комнаты. Судя по оставшейся мебели и некоторым указателям, внизу ДОФа размещалась гардеробная, буфет. Помимо этого, есть глубокий колодец – он ведет к системе отопления.

После экскурсии Владимир Алексеев заверил, что всю проектно-сметную документацию по реставрации ДОФа будут разрабатывать в сотрудничестве в руководством филармонии, чтоб реализовать все потребности артистов. Отдельно Алексеев отметил, что в ДОФе можно будет проводить и другие культурные мероприятия, кроме филармонических оркестров.

Напомним, ранее у Зеленского поручили министру культуры сделать из Дома офицеров флота в Николаеве «визитку города».

После этого народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве может попасть в проект «Большая реставрация» в 2022 году, но его необходимо софинансировать из местных бюджетов.

Также напомним, в апреле 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что рассматривается вариант по покупке Дворца культуры «Строителей» для размещения там коллектива Николаевской областной филармонии.