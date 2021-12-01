«Я не вижу тут ничего такого»: Мэр Николаева заявил, что фигурант дела Соборной площади Брыжатый будет курировать тендерные закупки на КП «Парки»

Заместитель директора КП «Николаевские парки» Александр Брыжатый, который фигурирует в деле о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади, будет заниматься вопросами закупок на предприятии.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил мэр Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что по многим работникам мэрии и облгосадминистраций по Украине открыты уголовные дела, которые внесены в реестр досудебных расследований. По словам Александра Сенкевича, Брыжатого трудоустроили на КП «Николаевские парки», потому что он отстранен от должности первого заместителя директора ДЖКХ и не может общаться с теми, кто там работает и курирует вопросы капитального строительства, в том числе и по Соборной площади.

— Он может работать, может работать как уполномоченное лицо. Сегодня нужно быстро проводить торги на Прозорро, заниматься вопросом закупок. У него есть в этом опыт и не будет связан с работой в Департаменте ЖКХ. Я не вижу тут ничего такого. Тем более любые тендера проводятся в системе Прозорро, все публично, мы ничего не прячем, все публикуем. Он будет заниматься вопросами закупок, как заместитель директора КП, а потом контролем, - прокомментировал мэр Сенкевич.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева от выполнения обязанностей директора ДЖХК, оставив на должности вице-мэра. При этом, несмотря на возложенные судом обязательства и запреты, Александру Брыжатому подберут «аналогичную должность» в структуре мэрии.

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.