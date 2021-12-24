Пострадавшим после взрыва дома в Новой Одессе выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда облбюджета на компенсацию жилья

Жителям взорвавшегося дома в Новой Одессе компенсируют жилье – на эти нужды выделят 4,4 миллиона гривен.

Об этом написал у себя на странице в Facebook глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Как известно, утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания.

Распоряжение о выделении средств было подписано в пятницу, 24 декабря.

«Сегодня подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда областного бюджета на безвозвратной основе в сумме 4 миллиона 443 тысячи 320 гривен для выплаты компенсации жильцам дома, квартиры которых были повреждены в результате чрезвычайной ситуации и признаны аварийными», - написал глава ОГА.

Он отметил, что средства направят в городской бюджет Новой Одессы.

«Средства будут направлены в бюджет Новоодесской городской территориальной общины на осуществление неотложных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 27 ноября 2021 в результате взрыва в жилом доме № 47 по улице Бугская в городе Новая Одесса. Как и говорил, никто людей один на один с бедой не оставит», - отметил Виталий Ким.

Напомним, могласно исследованию в пострадавшем от взрыва многоэтажном доме нужно демонтировать один подъезд, а во втором нужно отремонтировать несколько квартир.