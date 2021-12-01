Американский школьник за день спас двоих людей и ему присвоили звание почетного помощника шерифа

В американском штате Оклахома 11-летний Дэвион Джонсон стал почетным помощником шерифа.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «CNN».

За один день мальчик спас своего одноклассника и помог местной жительнице, у которой горел дом. Одноклассник Джонсона подавился крышкой от бутылки с водой. Чтобы спасти его от удушья, подросток использовал прием Геймлиха и толчками в живот освободил дыхательные пути мальчика. Также подросток помог женщине выйти из горящего дома. Джонсон увидел ее у крыльца и привел в безопасное место.

Директор школы, в которой учится Джонсон, отметила, что он всегда хотел стать врачом скорой помощи и уже начал воплощать свою мечту. Мальчика также поблагодарили в местном отделении полиции – там ему вручили сертификат почетного офицера.

Напомним, ранее школьник из Первомайска стал самым молодым лауреатом акции «Герой-спасатель года», он вытащил первоклассника, упавшего под лед.