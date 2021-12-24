В Николаеве на новогодние праздники патрульные усилят контроль за нарушениями правил парковки возле Соборной площади

В Николаеве возле Соборной площади на новогодние праздники усилят контроль над нарушителями правил парковки.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

В полиции сообщили, что в последние дни от горожан участились жалобы о нарушении водителями правил парковки возле Соборной площади.

«Во время новогодних праздников многие горожане приезжают погулять на Соборной площади, где установлена главная елка города. Но некоторые недобросовестные водители, паркуя свои автомобили возле площади, пренебрегают правилами дорожного движения и создают сложности для других водителей и пешеходов, а иногда даже опасность», – говорится в сообщении.

Учитывая это, патрульные усилили контроль этого участка дополнительными пешими нарядами, которые будут привлекать нарушителей к ответственности.

Также в патрульной полиции поблагодарили неравнодушных граждан, не стоящих в стороне и сообщающих о правонарушениях.

«Напоминаем, если вы стали свидетелем правонарушения, не теряйте время, сразу звоните по телефону на линию 102!» – подытожили в УПП.

Напомним, как в Николаеве ночью водитель кроссовера ездил по Соборной площади.