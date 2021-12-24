На «Николаевпасстрансе» пообещали, что в начале лета город получит первую партию новых автобусов – их планируют запустить в отдаленные микрорайоны

КП «Николаевпасстрансе» сообщили, что летом в 2022 году город получит первую партию автобусов. Новый транспорт также брендируют по примеру коммунальных троллейбусов.

Об этом во время брифинга рассказал директор коммунального предприятия Алексей Ушаков, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 9 декабря состоялось открытие тендерных предложений на приобретение пассажирских автобусов для Николаева за кредитные средства Европейского Инвестиционного Банка.

— Сейчас проходит второй конкурс по закупке автобусов на кредитные средства от Европейского инвестиционного банка. Этот конкурс почти состоялся, сейчас мы рассматриваем предложения участников. Как ранее сообщалось, на тендер подались три участника: ООО «Черниговский автозавод», ГП «АвтоМАЗ - Украина» и АО Otokar, — напомнил директор.

Он отметил, что после рассмотрения предложений будет определен победитель, после чего представителям банка будет направлено соответствующее соглашение.

По словам Ушакова, новые автобусы будут забрендированы по примеру остальной коммунальной техники – «Місто на хвилі».

— Относительно получения автобусов, мы планируем первую партию транспорта получить в начале лета. Первая партия составит 10 единиц…Мы хотим, чтобы вся коммунальная техника выглядела одинаково. Поэтому, когда придут новые автобусы, они также будут синего цвета и будут забрендированы, как и вся остальная техника – троллейбусы и трамваи, — сообщил он.

Кроме того, начальник управления транспорта Дмитрий Попов добавил, что приобретенные автобусы планируют запустить в отдаленные микрорайоны Николаева.

— Если у нас будут закуплены автобусы, а они будут закуплены, то этими транспортными средствами обеспечат как можно больше отдаленных микрорайонов нашего города. Не могу сказать конкретно, в какие районы пойдет транспорт, но это такие как, Матвеевка, Казарского, Широкая Балка, Кульбакино. По отдаленным районам будет направлен транспорт. — отметили в управлении.

Алексей Ушаков, Дмитрий Попов, Юрий Сметана

Напомним, в марте 2021 года Европейский инвестбанк объявил тендер на покупку автобусов для Николаева за €4,5 миллиона. Тогда в конкурсе участвовали два предприятия - ООО «Современные грузовики» и ООО «Черниговский автозавод». Позже выяснилось, что украинский завод готов поставить в Николаев в 1,5 раза больше техники, чем представители МАЗа, за счет кредита ЕИБ.

Но в итоге, из-за санкций ЕС Николаев отказался закупать белорусские МАЗы по кредиту ЕИБ, поэтому город решил провести новый тендер. В частности, мэр Сенкевич захотел запустить на тендер по закупке автобусов больше иностранных компаний, но из-за этого город получит меньше транспорта. Также мэр сообщал, что тендерные условия расширили и мэрия Николаева в сентябре объявит новый конкурс на закупку автобусов.

28 сентября Европейский инвестбанк объявил повторный тендер на покупку новых автобусов для Николаева на сумму до €4,5 миллиона.

Также сообщалось, что с возмещения НДС на покупку кредитных автобусов в Николаев забрали ₴1,8 миллиона. Деньги потратят на покупку квартир для переселенцев в софинансировании с Госбюджетом.