«Добрые дела продолжаются»: По инициативе главы Николаевского облсовета для детей Вознесенской спецшколы устроили праздник

Воспитанников Вознесенской спецшколы поздравили с новогодними праздниками.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто приобщился к моей инициативе поздравить с Новогодними праздниками воспитанников интернатов Николаевщины. Так много отзывчивых и искренних людей. Особая благодарность МСП «Ника-Тера» и СБУ в Николаевской области, что поддержали мою инициативу и устроили праздник для детишек из Вознесенской спецшколы!» - написала глава облсовета.

Анна Замазеева сообщила, что в Вознесенскую спецшколу были отправлены сюрпризы для двухсот воспитанников учреждения.

«Мы сегодня отправили приятные сюрпризы в Вознесенскую спецшколу. Там учится более 200 уникальных детей. Особенно в своих проявлениях и отношении к жизни. С невероятно добрым сердцем и сияющими глазами. В такие моменты особенно начинаешь ценить такое сокровище, как здоровье. А перед этими детишками ежедневно появляются новые вызовы, чтобы просто взаимодействовать с социумом и иметь полноценную жизнь. Ежедневно они прилагают много усилий для таких обычных для нас вещей – чтение, письмо, изучение стихов, цифра и так далее. Поэтому делиться с этими детьми своей любовью, заботой и теплом (особенно в такое волшебное время года) очень важно. Праздники продолжаются, добрые дела продолжаются», - отметила Анна Замазеева.

Напомним, в канун новогодних праздников глава Николаевского областного совета Анна Замазеева предлагает поздравить детей из интернатов и домов семейного типа с Днем святого Николая.