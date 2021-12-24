Когда частная школа и детский сад вне конкуренции: По результата исследования Николаевского комплекса «Гипанис»

В преддверии второго полугодия учебного года кафедра дошкольного и начального образования Международного классического университета имени Пилипа Орлика представили результаты исследования особенностей частного образования в школе и детском саду «Гипанис».
І. Отличительные особенности
– малая комплектация групп и классов (до 15 человек);
– каждого ребенка слышат, понимают, с каждым работают индивидуально;
– полный день;
– нет потребности в репетиторах;
– уют, комфорт, формирование образа семьи;
– безопасность, отсутствие буллинга, полное видеонаблюдение;
– работа не столько с ребенком, сколько с семьей в целом;
– легкая адаптация ребенка к коллективу и ситуации учебы;
– равное отношение ко всем детям;
– ежедневный контроль состояния здоровья;
– прием в учебное заведение не зависит от места прописки;
– доставка детей в школу осуществляется транспортом учебного заведения
– традиции школы: уважение к ребенку, культ знаний, доброты, тепла, максимум внимания и помощи ребенку, честность в общении.
ІІ. Когда нужно частное учебное заведение?
1. Когда родители не имеют возможности занять ребенка после уроков. «Гипанис» – школа полного дня.
2. Когда родители не готовы делать с ребенком уроки.
В «Гипанисе» с детьми не просто выполняют домашние задания, их учат учиться, понимать, что учеба помогает развитию.
3. Когда у родителей нет возможности водить ребенка на творческие кружки или студии.
Кружков и клубов по интересам здесь более, чем достаточно.
4. Когда в большом коллективе ребенка не видят индивидуально и ему некомфортно.
«Гипанис» – это, по сути, семья, где уютно и комфортно всегда. Индивидуальный подход к развитию ребенка здесь является нормой.
5. Когда ребенок попал под плохое влияние, – методиками индивидуальной переориентации ребенка здесь владеют на достойном уровне.
6. Когда у родителей нет времени или возможностей организовать досуг ребенка.
Оздоровительные лагеря, программы развлечений, реабилитации в каникулярное время, поездки по Украине и за рубеж, – «Гипанис» обеспечивает всегда.
7. Когда семье нужна помощь.
Самые разнообразные консультации от опытного учителя, психолога, медика, «Гипанис» обеспечивает именно для семьи.
8. Когда у ребенка не получается учиться в общем темпе.
Для ребенка подбирается индивидуальный путь и траектория развития и медлительность или высокая активность перестают быть проблемами.
Проблемы подбора индивидуальной траектории обучения возникают также: для детей-иностранцев, (особенно имеющих проблемы с украинским языком); детей с особыми проблемами (другой цвет кожи, болезненность и т.д.); психологическими проблемами (скованность, боязнь, непонимание учителей, коллектива, стеснительность); детей, подвергавшихся буллингу.
По сути, в данной ситуации, «Гипанис» работает как «скорая помощь» по реабилитации ребенка в образовании, творчестве, социализации, моральном комфорте.
«Гипанис» необходим:
– когда ребенку нужно качественное питание, индивидуальный подбор продуктов, диета;
– когда родителей беспокоят вопросы безопасности. Система видеонаблюдения позволяет им в любой момент увидеть, чем занимается ребенок;
– когда нужна индивидуальная работа с логопедом, дефектологом, психологом, врачом…, – все эти специалисты работают в штате учебного комплекса;
– когда жизнь ребенка не организована и у родителей не получается сделать ее таковой;
– когда родители заинтересованы в раннем (с 2-х лет) развитии ребенка от творчества до иностранных языков;
– когда ребенок еще не отучен от памперсов и соски, а у родителей нет возможности находится с ним дома.
ІІІ. Частное учебное заведение не лучше и не хуже государственного. Оно другое. И позволяет использовать другие технологии и методы в решении проблем ребенка и его развитии.
«Гипанис» заполняет последние лицензионные места и ждет своих лучших воспитанников.
Справки можно получить по телефону:
Сад: тел.+3063 755 3151, http://grand-gipanis.com.ua/
Школа: +38099-331 57 34, +380979399896, http://gipanis-eos.com.ua/
Наш адрес: г. Николаев, ул. Котельная, 2.
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