Когда частная школа и детский сад вне конкуренции: По результата исследования Николаевского комплекса «Гипанис»

В преддверии второго полугодия учебного года кафедра дошкольного и начального образования Международного классического университета имени Пилипа Орлика представили результаты исследования особенностей частного образования в школе и детском саду «Гипанис».

І. Отличительные особенности

– малая комплектация групп и классов (до 15 человек);

– каждого ребенка слышат, понимают, с каждым работают индивидуально;

– полный день;

– нет потребности в репетиторах;

– уют, комфорт, формирование образа семьи;

– безопасность, отсутствие буллинга, полное видеонаблюдение;

– работа не столько с ребенком, сколько с семьей в целом;

– легкая адаптация ребенка к коллективу и ситуации учебы;

– равное отношение ко всем детям;

– ежедневный контроль состояния здоровья;

– прием в учебное заведение не зависит от места прописки;

– доставка детей в школу осуществляется транспортом учебного заведения

– традиции школы: уважение к ребенку, культ знаний, доброты, тепла, максимум внимания и помощи ребенку, честность в общении.

ІІ. Когда нужно частное учебное заведение?

1. Когда родители не имеют возможности занять ребенка после уроков. «Гипанис» – школа полного дня.

2. Когда родители не готовы делать с ребенком уроки.

В «Гипанисе» с детьми не просто выполняют домашние задания, их учат учиться, понимать, что учеба помогает развитию.

3. Когда у родителей нет возможности водить ребенка на творческие кружки или студии.

Кружков и клубов по интересам здесь более, чем достаточно.

4. Когда в большом коллективе ребенка не видят индивидуально и ему некомфортно.

«Гипанис» – это, по сути, семья, где уютно и комфортно всегда. Индивидуальный подход к развитию ребенка здесь является нормой.

5. Когда ребенок попал под плохое влияние, – методиками индивидуальной переориентации ребенка здесь владеют на достойном уровне.

6. Когда у родителей нет времени или возможностей организовать досуг ребенка.

Оздоровительные лагеря, программы развлечений, реабилитации в каникулярное время, поездки по Украине и за рубеж, – «Гипанис» обеспечивает всегда.

7. Когда семье нужна помощь.

Самые разнообразные консультации от опытного учителя, психолога, медика, «Гипанис» обеспечивает именно для семьи.

8. Когда у ребенка не получается учиться в общем темпе.

Для ребенка подбирается индивидуальный путь и траектория развития и медлительность или высокая активность перестают быть проблемами.

Проблемы подбора индивидуальной траектории обучения возникают также: для детей-иностранцев, (особенно имеющих проблемы с украинским языком); детей с особыми проблемами (другой цвет кожи, болезненность и т.д.); психологическими проблемами (скованность, боязнь, непонимание учителей, коллектива, стеснительность); детей, подвергавшихся буллингу.

По сути, в данной ситуации, «Гипанис» работает как «скорая помощь» по реабилитации ребенка в образовании, творчестве, социализации, моральном комфорте.

«Гипанис» необходим:

– когда ребенку нужно качественное питание, индивидуальный подбор продуктов, диета;

– когда родителей беспокоят вопросы безопасности. Система видеонаблюдения позволяет им в любой момент увидеть, чем занимается ребенок;

– когда нужна индивидуальная работа с логопедом, дефектологом, психологом, врачом…, – все эти специалисты работают в штате учебного комплекса;

– когда жизнь ребенка не организована и у родителей не получается сделать ее таковой;

– когда родители заинтересованы в раннем (с 2-х лет) развитии ребенка от творчества до иностранных языков;

– когда ребенок еще не отучен от памперсов и соски, а у родителей нет возможности находится с ним дома.

ІІІ. Частное учебное заведение не лучше и не хуже государственного. Оно другое. И позволяет использовать другие технологии и методы в решении проблем ребенка и его развитии.

«Гипанис» заполняет последние лицензионные места и ждет своих лучших воспитанников.

Справки можно получить по телефону:

Сад: тел.+3063 755 3151, http://grand-gipanis.com.ua/

Школа: +38099-331 57 34, +380979399896, http://gipanis-eos.com.ua/

Наш адрес: г. Николаев, ул. Котельная, 2.

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