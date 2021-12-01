«Партнеры хотят иметь гарантию»: гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» о частичной локализации производства в Индии

На государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» пошли на локализацию части производства в Индии, так как индийские партнеры хотят иметь гарантию, потому что очень большая часть их флота оснащена двигателями этого ГП.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал генеральный директор ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец.

– Локализация – это объективная вещь, без которой мы продвигаться дальше не сможем. В Индии принята государственная программа по частичной локализации импортируемого оборудования. Такая локализация дает преимущество компаниям, которые экспортируют свою продукцию на этот рынок. Речь идет о 50% локализации. При этом к 50% мы подойдем поэтапно. Мы начали локализацию с подписания соглашения, которым мы обозначили, какие двигатели мы планируем локализовать. Речь идет о двух типах двигателей нашего предприятия. Начинаем мы с запасных частей и навесных агрегатов – это самое простое и каких-то глобальных технологий мы не передаем. Говорить о передаче технологии нельзя, так как 50-процентная локализация не предусматривает, что индийские партнеры смогут без нас работать над нашими двигателями. Поэтому, это делается больше в качестве углубления партнерства, - рассказал Жуковец.

На уточняющий вопрос о том, значит ли то, что специалисты «Зори-Машпроект» будут ездить в Индию и там по документации завода собирать двигатель,

– Нет. Мы передаем им нашу документацию на часть нашего двигателя, которую они теоретически смогут изготавливать сами. Сейчас речь идет только о запчастях. Потом будет сборка каких-то элементов. Они на наши двигатели будут ставить навесное оборудование, и потом, через определенное количество лет, они смогут изготовить 50% двигателя, но основные компоненты двигателя будут изготавливаться и поставляться нашим предприятием. К тому же, я могу Вас заверить, что в это время «Зоря»-«Машпроект» стоять на месте не будет, и те технологии, которые мы частично передаем, будут совершенствоваться. Сейчас мы готовим проект лицензионного контракта на двигатели 16 МВт и 8 МВт, которые уже давно эксплуатируются на кораблях Индии. Так что переживать не о чем: продажи государственной тайны не произойдет. Это объективная реальность – индийские партнеры хотят иметь гарантию, потому что очень большая часть их флота оснащена нашими двигателями. Мы должны понимать, что Индия была, есть и будет нашим основным партнером и заказчиком.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевская «Зоря-Машпроект» вошла в индийскую государственную программу Make in India.