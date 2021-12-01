В Киеве девушка, которая каталась на коньках, провалилась под лед

В Киеве девушка провалилась под лед, когда каталась на коньках, и едва не утонула.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы в полчетвертого дня. На место срочно выехали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели достали киевлянку, которая находилась в воде. После этого потерпевшую сразу передали медиками бригады «скорой» для оказания помощи.

В ГСЧС также опубликовали видео, как проходили спасательные работы. На кадрах можно увидеть, что несколько мужчин пытались перед этим самостоятельно достать девушку из воды. Для этого киевляне подползли к краю и подталкивали несчастной санки, чтобы она могла зацепиться, и вытащить из ловушки.

Когда же профессиональные спасатели достали жительницу столицы из воды, у нее совсем окоченели ноги - девушка не могла их разогнуть.

Напомним, ранее школьник из Первомайска стал самым молодым лауреатом акции «Герой-спасатель года», он вытащил первоклассника, упавшего под лед.