«Христос народився! Славімо його!»: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым. В своем обращении он назвал празднование символом лучших добродетелей — любви, доброты и милосердия.

Поздравление размещено на странице Владимира Зеленского в Facebook.

Зеленский пожелал украинцам крепкого здоровья, большого достатка и чтобы Рождество объединило каждую семью в большую семью — Украину.

«В эти дни мы забываем все плохое, прощаем друг другу все обиды и верим в завтрашний день, который наполнен согласием, гармонией и миром», — сказал Президент.

Глава государства призвал украинских граждан быть искренними в своих стремлениях не один раз в году, а каждый день и тогда все они осуществятся.

«Давайте это невероятное ощущение единства, которое царит в наших семьях и в наших сердцах беречь каждый день, а это значит беречь себя, беречь близких, беречь Украину. Христос рождается, славим Его!» — завершил Зеленский торжественными словами свою речь.

Как известно, Рождество Христово официально празднуется в Украине два раза. По Григорианскому календарю его празднуют христиане западного обряда — 25 декабря, а православные христиане отмечают этот праздник по Юлианскому календарю — 7 января. Оба эти дни в Украине считаются выходными с 2017 года.