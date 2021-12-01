«Николаевгаз» установил новые тарифы на доставку газа, цена выросла на 24 копейки за кубометр

22 декабря 2021 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Постановлением №2762 «Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО «Николаевгаз» установила новые тарифы на доставку газа.

Об этом на своем сайте сообщает «Николаевгаз».

«С 1 января 2022 года применять при расчете платы за услуги распределения природного газа установленный тариф в размере 1,99 гривны за 1 кубометр в месяц (без учета НДС), вместе с НДС – 2,388 гривны за 1 м3 в месяц. Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от конкретного объема потребления и тарифа, установленного НКРЭКУ», - говорится в сообщении.

Также там разъясняется, как рассчитывается объем потребления:

«За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября по конец сентября. Сумма кубов газа, потребленного через год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение года».

Ранее установленный тариф был в размере 1,79 грн. за 1 м3 в месяц (без учета НДС). Вместе с НДС – 2,148 грн. за 1 м3 в месяц.

Напомним, что исполком повысил тариф на тепло, но будут платить николаевцы меньше – из горбюджета придется компенсировать около 300 миллионов.