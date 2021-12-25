Дмитрий Оборонько подвел итоги года работы службы занятости

Руководитель Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько подвел итоги по окончанию 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Год был усложнён ситуацией с коронавирусом, карантином и локдауном. В сравнении с предыдущим годом примерно на 10% уменьшилось количество зарегистрированных в службе занятости безработных на Николаевщине. Областная служба занятости содействовала трудоустройству более 15,7 тысячи граждан.

Руководство областной службы занятости в этом году сделало акцент на поддержку работодателей и сохранение рабочих мест. Так, в 2021 году было выплачено около 6,5 миллиона гривен по частичной безработице работодателям и физическим лицам – предпринимателям в период карантина (статья 47 Закона Украины «О занятости населения»). Также на протяжении года почти 1 тысяча работников получила помощь по частичной безработице на сумму около 3,6 миллиона гривен.

«Дмитрий Оборонько на протяжения года делился информацией о возможности получения компенсации ЕСВ в службе занятости. Как результат – 60 работодателей получили компенсацию за трудоустройство безработных на новосозданные рабочие места, а это – почти 1,9 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что служба занятости активно использует индивидуальный подход к своим клиентам. Поэтому каждому безработному предлагается прохождение тестирования для выяснения профориентационной направленности. Всем, кто изъявил желание сменить профессию, предлагают профессиональное обучение по направлению службы занятости. В этом году такой услугой воспользовалось более 3,2 тысячи жителей области.