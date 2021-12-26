В Британии открылась вакансия короля небольшого острова – нового «правителя» ждет особое алкогольное посвящение

Городской совет английского Барроу-ин-Фернесс на северо-западе страны открыл необычную вакансию. Разыскивают человека, который будет управлять баром и гостиницей, следить за замком XIV века и самое главное быть королем острова Пил-айленд (или королевой).

Об этом сообщает «Медуза».

Это официальная должность, существует особый ритуал вступления в нее. Будущий монарх садится на деревянный трон, берет в руки старую саблю и надевает шлем, после чего ему на голову выливают несколько ведер алкоголя. Предыдущим королем Пил-айленда был Стив Чэттеуэй. С его коронации в 2007 году прошло 14 лет.

От английского побережья до острова – 800 метров. В обязанности правителя входит прием туристов с апреля по сентябрь, когда работает паромное сообщение. В остальное время монарх предоставлен сам себе. Из развлечений на острове есть потрясающие закаты, песчаные пляжи и один необычный аттракцион – прогулка по песку до соседнего острова во время отлива.

Напомним, в 2020 году компания Opera открыла вакансию «Человек-браузер», за 8 тысяч евро нужно было просто серфить в интернете.