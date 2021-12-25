Арнольд Шварцнеггер пожертвовал $250 тысяч, чтобы для бездомных ветеранов построили дома

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер пожертвовал 250 тысяч долларов, чтобы помочь организации Village for Vets построить 25 небольших домов для бездомных ветеранов в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «FOX 11».

В своем инстаграме Шварцнеггер написал, что таким образом отпраздновал Рождество.

«Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», - сообщил актер.

Ветераны составляют 6% всего населения США и 8% бездомных. В 2020 году в США насчитывалось больше 37 тысяч ветеранов без постоянного места жительства.

Напомним, ранее Шварценеггер подарил экоактивистке Грете Тунберг электромобиль «Tesla».