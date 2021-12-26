В Испании за курение на пляже собираются штрафовать на 2 тысячи евро

Испания приняла закон, который позволит местным властям запретить курение на пляжах и штрафовать нарушителей на 2 тысячи евро.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Times.

Закон, одобренный в Сенате Испании, предоставит местным муниципалитетам полномочия запрещать курение на пляже, чтобы уменьшить загрязнение от окурков. Эта мера, которая была внесена в качестве поправки партией «Зеленых», следует рекомендациям правительства, чтобы муниципалитеты пропагандировали пляжи, где нельзя курить. Другие меры, предусмотренные законом, включают запрет на одноразовый пластик, удаление асбеста из построек и поощрение возврата такой тары, как бутылки, в магазины.

Премьер-министр Педро Санчес поставил перед Испанией цель стать углеродно нейтральной к 2050 году и сделал защиту окружающей среды ключевой частью политики своего правительства.

Напомним, ранее в Литве на законодательном уровне запретили курить на балконах домов.