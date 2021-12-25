NASA запустило космический телескоп Джеймс Уэбб: Это самый дорогой проект в истории американского аэрокосмического управления

Американское аэрокосмическое управление NASA запустило космический телескоп Джеймс Уэбб стоимостью 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Запуск состоялся в субботу в 14:20 по Киеву с космодрома Куру во французской Гвиане. NASA запустило его вместе с европейскими и канадскими партнерами. Телескоп Джеймс Уэбб заменит Hubble (Хаббл), который проработал 31 год. Новый телескоп является самым дорогим проектом в истории NASA.

Телескоп был отправлен на расстояние 1,5 млн км от Земли — до точки L2 (точка Лагранжа 2). Он будет лететь 29 дней. Ученые возлагают на Джеймс Уэбб большие надежды. Он поможет заглянуть во Вселенную гораздо дальше и подробнее изучить галактики и планеты.

Напомним, что Украина вела переговоры со SpaceX по запуску украинского спутника на орбиту Земли.