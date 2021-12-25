В Гослесагентстве в этом году планируют продать полмиллиона «легальных» елок

В Гослесагентстве есть специальные предприятия, занимающиеся выращиванием елок на продажу. Речь идет о легально заготовленных, продающихся с чипами, кодами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире «Общественного радио» рассказал Игорь Будзинский, начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов Гослесагентства.

«В Гослесагентстве есть предприятия, занимающиеся выращиванием елок. Так называемых плантаций новогодних елок по стране более 4 тыс. га, там выращивают более 1,5 млн елок. В этом году запланировано к реализации почти 500 тысяч елок», - отметил он.

Напомним, что члены исполкома горсовета Николаева утвердили 98 мест для продажи елок и праздничных украшений.