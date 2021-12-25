У 81-летнего Вселенского патриарха Варфоломея диагностировали коронавирус

81-летнему Вселенскому патриарху Варфоломею диагностировали коронавирусную болезнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Вселенской патриархии.

«Его Всесвятость, который полностью вакцинирован, сейчас имеет легкие симптомы, но общее состояние хорошее», - говорится в сообщении. Также в пресс-службе добавили, что патриарх регулярно сдавал тесты на коронавирус.

Сразу после установления диагноза патриарх посетил центральную больницу города для дальнейших профилактических осмотров.

«Вселенский Патриарх благодарит всех, кто высказывает заинтересованность его состоянием здоровья и призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал, для их же блага и общества», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе передали поздравление Варфоломея с Рождеством.

Напомним, что в марте прошлого года, патриарх Варфоломей заявил, что признание автокефалии Православной Церкви Украины является основным условием для достижения единства с православным миром