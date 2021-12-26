Министр соцполитики рассказала, как узнать онлайн о назначении субсидии

Министр социальной политики Марина Лазебна рассказала о том, как узнать онлайн о назначении субсидии.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Факты" , пишут "Слово и дело" .

По словам Лазебной, во-первых, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должно сообщить человеку о том, какое решение было принято по его заявлению: назначена субсидия или отказано в ней.

В частности, сообщить об этом должны в течение трех дней со дня принятия решения.

«Во-вторых, действительно, человек может, не выходя из дома, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий» , – сказала глава Минсоцполитики.

Отмечается, что реестр можно найти по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua .

При этом поиск в реестре производится по адресу. Можно посмотреть, назначена ли субсидия, на какой срок, каковы суммы ежемесячных начислений. Информация обновляется один раз в месяц – начале текущего месяца за предыдущий месяц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на портале «Действие» можно будет оформить субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. Также через приложение можно будет сделать обращение в электронной форме за социальными услугами.