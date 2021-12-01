Дизайнеры нарисовали проект, как может выглядеть украинский люксовый электрокар

Команда украинских дизайнеров и айтишников презентовала проект национального электрического автомобиля класса люкс – Kraїna 225 Shooting Brake Coupe.

Об этом сообщает «The Page».

В проекте принял участие Максим Шкиндер из Энергодара – самый известный из украинских автомобильных дизайнеров. Проработав четыре года в чешской «Skoda», он сумел заинтересовать британскую компанию McLaren, известную своими элитарными суперкарами и командой Формулы-1. В ней он работает уже семь лет в должности старшего дизайнера экстерьеров.

Вместе с единомышленниками из разных областей промышленного дизайна и IT-технологий (Антон Николаев, Владимир Панченко, Виталий Энес, Сергей Воронов) он подготовил проект электромобиля Kraїna 225.

Форм-фактором для суперкара выбран очень нетривиальный тип кузова Shooting Вrake. Так в Великобритании называют универсалы, построенные не как обычно, на базе седанов, а трансформированные из купе. Вдохновлялись создатели проекта украинской стилистикой: авиацией, ракетостроением, автомобилями, архитектурой и государственной символикой.

Цифровой индекс суперкара – 225 взят у крупнейшего грузоподъемного самолета за всю историю мировой авиации, Ан-225 «Мрія». По словам автора, этот проект некоммерческий, а чисто концептуальный, направленный прежде всего на исследования и эксперименты.

Напомним, ранее украинская компания разработала прототип электрического мотоцикла «Днепр».