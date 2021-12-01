«За каждую посылку обещали по 1000 лей»: пограничники задержали мужчину, который вез в РФ поддельные документы

Гражданин Молдови вез в РФ более 20 поддельных документов Украины, Великобритании и стран Европейского союза.Об этом сообщили в Госпогранслужбе.Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Одесской таможни обнаружили поддельные документы, которые должен был доставить гражданин Молдавии к заказчику в Российскую Федерацию.

В пункт пропуска «Староказаче» из Молдовы прибыл рейсовый автобус. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили 2 посылки.

В них находилось 6 паспортов граждан Украины, 6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании, а также 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии. В ходе углубленной проверки документов пограничники выяснили, что все документы содержат признаки подделки.

«Водитель автобуса объяснил, что якобы и не подозревал о содержании сумки. Однако сообщил, что за каждую посылку ему обещали по 1000 молдавских лей (примерно 1500 гривен, -ПН). По этому факту пограничники проинформировали представителей национальной полиции. Документы изъяты установленным порядком и направлены на экспертное исследование », - говорится в сообщении .

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