В Николаеве ночью и завтра днем ожидают небольшой снег

В Николаеве ночью 26 декабря выпадет небольшой снег. По прогнозам он будет продолжаться с 2 часов ночи до 8 утра.

Об этом сообщает сайт «Ventusky».

Отметим, что прогнозы на 26 декабря меняются каждые несколько часов. Пока что синоптики обещают, что за ночь выпадет 1,5 миллиметра снега.

Утром осадки прекратятся, но после обеда опять пойдет небольшой снег – около 1 миллиметра выпадет до 17:00. Остальная часть суток пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью с 0 градусов понизится до минус 1-2 днем и вечером. Существует вероятность, что на дорогах образуется гололедица, если ночной снег успеет подтаять.