Митингующие в защиту уволенной директрисы «инфекционки» обратятся в Госдеп: рассчитывают на «процедуру «харассмента»

Митингующие в защиту уволенной облсоветом директора «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Светланы Федоровой надеются, что в ситуацию вмешаются международные правозащитные организации, так как убеждены, что та подверглась дискриминации по гендерному признаку, и рассчитывают на так называемую процедуру «харассмента».

Об этом пишет издание «Новости-Н», приводя слова врача-анестезиолога, председателя профсоюзной организации «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Игоря Гаврилишина.

- Для процедуры харассмента достаточно заявления женщины. Она это заявление оформила, насколько она мне сказала. Сейчас эта процедура начата. Насколько я знаю, в Государственном департаменте США есть отдел, который отслеживает подобные проявления по всему миру, - отметил Игорь Гаврилишин.

Отметим, что «харассмент» (от англ. «harassment» — преследование, домагательства)- это общий термин для целого списка поступков, которые задевают или унижают человека, создают неблагоприятную обстановку, вызывают чувство стыда или пугают. Это могут быть и высказывания, и жесты, и действия — от свиста вслед на улице до принуждения к сексу. Это и издевки, и шутки, и приставания, и преследование, и пошлые намеки и угрозы — все это разные формы харассмента. Харассментом считают попытки третировать другого человека из-за возраста, национальности и цвета кожи, вероисповедания, сексуальной ориентации, физических или интеллектуальных особенностей.

Как известно, Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).