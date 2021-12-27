В Турции после сноса незаконного здания раскопали синагогу VII века

В районе Сиде (один из важных портовых городов) в турецкой провинции Анталия во время археологических раскопок на участке, где раньше была незаконная застройка, была обнаружена синагога VII века нашей эры.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на DHA.

– Мы начали работать с частными участками. Многие работы, которые не могли быть выполнены до сих пор, были выполнены. Эта территория была полностью заброшена с VII века, — утверждает руководитель раскопок, преподаватель кафедры классической археологии Анатолийского университета, профессор Феристах Аланьялы.

По его словам, исторические источники свидетельствуют, что в Сиде жили евреи. Но первая веская находка, которая это доказывает, была обнаружена именно во время этих раскопок.

В синагоге нашли надпись о том, что мужчина, по имени Иосиф, пожертвовал средства на ремонт синагоги в память о своем сыне Данииле, умершем в возрасте 2,5 года.

Аланьялы говорит, что раскопки производились почти на 90 участках, и их нужно продолжать. По его словам, незаконные сооружения в Сиде будут полностью ликвидированы через 4-5 лет и раскроется их история.

Напомним, как во время ремонта трассы «Кропивницкий – Николаев» нашли древнее захоронение, которому четыре тысячи лет.